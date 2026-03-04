Domani sera alle 20.30 allo stadio “Pinto” si svolge la partita tra Casertana FC e Salernitana. La Casertana si presenta con Coppitelli in panchina, che ha deciso di modificare l’undici titolare. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i tifosi pronti a sostenere le due squadre. La partita rappresenta un evento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Derby serale al Pinto: rientrano Bacchetti e Toscano, Kallon fermato per tre turni. Classifica in bilico tra penalizzazioni e corsa playoff Clima da grande appuntamento allo stadio “Pinto”, dove domani (5 marzo) alle 20.30 andrà in scena il confronto tra Casertana FC e Salernitana. In panchina torna Manuel Coppitelli, che ha terminato di scontare la squalifica e riprende la guida tecnica in prima persona in una fase cruciale della stagione. Il tecnico sembra orientato a ripartire da certezze consolidate. In difesa rivedremo dal primo minuto Bacchetti, rimasto fuori nell’ultima uscita, mentre a centrocampo Toscano è pronto a riappropriarsi di una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Team Altamura-Casertana, Coppitelli tiene alta la tensione: “Pugliesi organizzati”Tempo di lettura: 2 minutiRiprenderà lunedì sera sul campo del Team Altamura il cammino della Casertana che è reduce da una parte finale di 2025 coi...

Juve, cambia tutto per la sfida con la Roma: clamoroso SpallettiCresce l’attesa in vista della super sfida di domenica sera tra Roma e Juventus: ecco la decisione di Luciano Spalletti.

Approfondimenti e contenuti su Casertana tutto pronto per la sfida con...

Discussioni sull' argomento Casertana, tutto pronto per la sfida con la Salernitana: Coppitelli ritrova la panchina e cambia volto all’undici; Scheda Casertana - Giovanissimi Nazionali U15 Serie C - Girone C Italia; Rosa Casertana - Giovanissimi Nazionali U15 Serie C - Girone C Italia; Maxi discarica di scarti tessili e residui industriali: sigilli all'area.

Casertana, tutto pronto per la sfida con la Salernitana: Coppitelli ritrova la panchina e cambia volto all’undiciDerby serale al Pinto: rientrano Bacchetti e Toscano, Kallon fermato per tre turni. Classifica in bilico tra penalizzazioni e corsa playoff ... casertanews.it

Casertana Serie C Sky Wifi - 30ª giornata Giovedì 5 Marzo 20:30 Stadio Alberto Pinto - Caserta Diretta su Sky Sport 252 e Lira Tv #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com

Casertana Serie C Sky Wifi - 30ª giornata Giovedì 5 Marzo 20:30 Stadio Alberto Pinto - Caserta Diretta su Sky Sport 252 e Lira Tv #avantibersagliera #salernitana #unitisivince facebook