Salernitana Cosmi suona la carica | amichevole all' Arechi e poi conferenza stampa

Il tecnico della squadra ha annunciato una partita amichevole a porte chiuse allo stadio Arechi, prevista per domani pomeriggio. A seguire, si terrà una conferenza stampa programmata per giovedì 9 aprile. L’allenatore ha manifestato l’intenzione di motivare la squadra e di affrontare con determinazione le prossime sfide. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle formazioni o sugli obiettivi specifici dell’incontro.