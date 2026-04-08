Salernitana Cosmi suona la carica | amichevole all' Arechi e poi conferenza stampa
Il tecnico della squadra ha annunciato una partita amichevole a porte chiuse allo stadio Arechi, prevista per domani pomeriggio. A seguire, si terrà una conferenza stampa programmata per giovedì 9 aprile. L’allenatore ha manifestato l’intenzione di motivare la squadra e di affrontare con determinazione le prossime sfide. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle formazioni o sugli obiettivi specifici dell’incontro.
Serse Cosmi suona la carica e soprattutto apre l'ombrello. Lo farà anche in conferenza stampa: è stata programmata per domani pomeriggio, giovedì 9 aprile, allo stadio Arechi, subito dopo la partita amichevole che la Salernitana disputerà a porte chiuse. E' cambiato anche l'avversario: non più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Salernitana tra derby e futuro, Cosmi carica i granata: "Abbiamo subito l'occasione per ripartire "
Leggi anche: Vigilia di Crotone-Salernitana, la carica di Cosmi: "Abbiamo voglia e dovere di migliorarci"
Salernitana, Cosmi pensa a blindare la porta: Berra possibile titolareC’è un dato che più di altri racconta la stagione della Salernitana e che inevitabilmente accompagnerà anche il derby di lunedì contro il Benevento: ... tuttosalernitana.com
Salernitana tra derby e futuro, Cosmi carica i granata: Abbiamo subito l'occasione per ripartireL'allenatore dovrà rinunciare a Capomaggio e Gyabuaa. Porterà probabilmente Cabianca in panchina e recupera il terzetto difensivo titolare ... salernotoday.it