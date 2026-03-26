Il Governo ha comunicato un taglio di 13 milioni di euro ai finanziamenti destinati alla ristrutturazione delle case popolari. La sindaca di Genova ha commentato questa decisione sottolineando come si tratti di un ridimensionamento delle risorse disponibili per le politiche sociali, che si traduce in minori fondi per i Comuni italiani. La notizia ha suscitato reazioni di scontento tra le amministrazioni locali.

Il Comune ha istituito un osservatorio tecnico per l’abitare e un tavolo permanente per definire le strategie in tema di politiche abitative 13 milioni di euro in meno di finanziamenti per la ristrutturazione degli alloggi popolari. Lo denuncia la sindaca Silvia Salis, raccontando come il Governo abbia comunicato un taglio dei fondi destinati alle politiche sociali, soldi in meno per le casse dei Comuni italiani. “Tutte le notizie che riceviamo dal governo riguardano disinvestimenti. Sono temi che interessano poco all’agenda politica nazionale perché riguardano persone che non hanno voce e tagliare in questi settori viene abbastanza semplice - aggiunge la Salis - Ma come amministratori locali non possiamo subire questo taglio in silenzio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - 13 milioni di euro in meno per le case popolari di Genova, la rabbia di Salis: “Dal Governo solo disinvestimenti”

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