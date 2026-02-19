Maltempo case popolari dannegiate | il Sunia sollecita Iacp e Comune

Il Sunia segnala che le recenti intense piogge hanno aggravato i danni alle case popolari, già colpite dal ciclone Harry. Secondo il sindacato, circa 10.000 appartamenti di edilizia pubblica mostrano crepe, infiltrazioni e problemi strutturali, rendendo difficile vivere in sicurezza. Le condizioni sono peggiorate dopo le nuove precipitazioni, che hanno evidenziato ulteriori criticità. Sunia chiede interventi immediati a Iacp e Comune, per garantire la sicurezza e l’abitabilità degli alloggi danneggiati. La situazione rimane critica in molte zone della città.

Nelle scorse settimane il Sindacato degli inquilini aveva chiesto al Comune e all’Iacp di effettuare con urgenza sopralluoghi tecnici per verificare i danni effettivi, ma sino a ora non sono stati effettuati Nelle scorse settimane Il Sunia aveva chiesto al Comune e all’Iacp di effettuare con urgenza sopralluoghi tecnici per verificare i danni effettivi, ma sino a ora non sono stati effettuati. Per questo le segretarie regionali e provinciali, Giusi Milazzo e Agata Palazzolo, hanno sollecitato nuovamente i sopralluoghi ai due enti e chiesto un incontro “anche in prospettiva di richiedere finanziamenti pubblici utili a riparare i danni già significativi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

