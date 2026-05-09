Cascina celebra la Giornata dell' Europa Betti | Continuiamo a progettare attrarre risorse e costruire futuro

A Cascina si è svolta la celebrazione della Giornata dell'Europa, con un intervento che ha sottolineato come i progetti europei abbiano un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini. Sono stati menzionati esempi come la riqualificazione di scuole, strade più sicure, edifici pubblici migliorati e servizi gratuiti per i bambini. L'intervento ha anche evidenziato l'importanza di continuare a progettare, attrarre risorse e costruire un futuro migliore.

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“L’Europa non è qualcosa di lontano. Entra nella vita dei cittadini quando diventa una scuola riqualificata, una strada più sicura, un edificio pubblico più efficiente, uno spazio urbano recuperato, un bimbo può andare al nido gratis, una nuova opportunità per giovani, imprese e associazioni. Per.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cascina: 300 cittadini definiscono il futuro con BettiIl sindaco uscente Michelangelo Betti ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Cascina. Presentato "Move To Planet Be": la sfida globale per attrarre talenti e costruire il futuro del MediterraneoBRINDISI - “Attrarre energie, generare futuro” è l'obiettivo di “Move To Planet Be”, la nuova campagna di attrazione talenti promossa dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: UNA FESTA POP, a Milano sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, buon compleanno Cascina Cuccagna: 13 anni in quartiere; Eventi e sagre del weekend a Milano: cosa fare dal 9 al 10 maggio 2026; Annullata per maltempo a Rozzano la Festa dello sport 2026 di domenica 10 maggio; Weekend lungo del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provincia.