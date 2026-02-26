Presentato Move To Planet Be | la sfida globale per attrarre talenti e costruire il futuro del Mediterraneo

BRINDISI - “Attrarre energie, generare futuro” è l'obiettivo di “Move To Planet Be”, la nuova campagna di attrazione talenti promossa dalla Fondazione Just B Ets nell’ambito del progetto europeo Energie, sostenuto dal programma Interreg Italia-Grecia. L’iniziativa punta a selezionare nove giovani under 35 provenienti da tutto il mondo per un percorso di residenza e lavoro su progetti di rigenerazione urbana e riduzione dell’impatto ambientale tra Puglia, Basilicata e Grecia. “Questa campagna internazionale di attrazione talenti serve a rafforzare il percorso di posizionamento di Brindisi come città attrattiva e internazionale”, ha dichiarato Emma Taveri, sottolineando la crescita delle presenze turistiche negli ultimi anni e il lavoro di rete costruito sul territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Bando alla ricerca di nove talenti, per costruire una delle città più sostenibili nel MediterraneoAl via "Move to planet be", nuova azione di promozione del territorio promossa da Fondazione Just B Ets come partner del progetto europeo Energie...

Il calendario Love Planet Earth racconta l'agricoltura del MediterraneoROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio 2025, Leonardo con e-GEOS (joint venture al 20% dell'Agenzia Spaziale Italiana...