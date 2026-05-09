Dal 13 maggio, il Teatro Vascello ospita uno spettacolo dedicato al Settecento, un secolo di grandi cambiamenti culturali, politici e antropologici. La rappresentazione si propone di offrire una riflessione su quell’epoca attraverso una narrazione che coinvolge il pubblico. La messa in scena si focalizza sulle trasformazioni di un periodo caratterizzato da profondi mutamenti sociali e storici.

Lo spettacolo è una riflessione su un'intera epoca, il Settecento, un secolo che vive enormi stravolgimenti culturali, politici e antropologici. Filosofo, prestigiatore e truffatore, Giacomo Casanova, ha attraversato il Secolo dei Lumi per spegnersi alla fine del Settecento, mentre il mondo si trasforma e inizia la modernità. Nucleo centrale è l teatro come dialogo con i morti di cui parlava Antonin Artaud, il teatro come rito che mette in comunicazione i vivi e i morti, il presente, il passato e persino il futuro Casanovasarà alTeatro Vascellodal13al17 maggio.Fabio Condemiporterà in scena lo spettacolo liberamente ispirato a Storia della mia vita di Giacomo Casanova, lavoro di cuiFabio Cherstichfirma la scenografia e la drammaturgia dell’immagine, su un testo originale diFabrizio Sinisi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Casanova al Teatro Vascello dal 13 maggio

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Casanova al Vascello: il ritratto inedito del mitoCosa: Lo spettacolo teatrale Casanova, diretto da Fabio Condemi e basato su un testo originale di Fabrizio Sinisi.

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