Le Baccantisarà alTeatro Vascellodal5al10 maggio.Lo spettacolo è scritto e diretto daMarco Isidori, che sarà in scena conPaolo Oricco,Maria Luisa Abate,Valentina Battistone,Ottavia Della Porta,Alessio Arbustini,Alessandro Bosticco,Mattia Pirandello. Lo spettacolo, coprodotto daMarcido Marcidorjs e Famosa Mimosae dalTeatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, esplora l’amore divino attraverso una riscrittura unica, che ha attualizzato la sensibilità attica. Lo spettacolo rilegge la vicenda attraverso la lente del grottesco: l’adattamento teatrale descrive la tragedia classica reinterpretata con toni satirici, ludici in cui trionfa il gioco del Teatro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Le Baccanti al Teatro Vascello dal 5 maggio

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