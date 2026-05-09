Carta d’identità elettronica a Roma 2026 open day 9 e 10 maggio | orari dove e come prenotarsi

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nei giorni 9 e 10 maggio 2026, si svolgerà un open day dedicato alla richiesta della carta d’identità elettronica. Durante questa iniziativa, gli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, VIII e XI resteranno aperti al pubblico. Le persone interessate potranno recarsi presso queste sedi negli orari stabiliti e prenotare l’appuntamento secondo le modalità indicate. La partecipazione è rivolta a chi necessita di ottenere o rinnovare la carta elettronica.

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Nuovo appuntamento il 9 e 10 maggio 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, VIII e XI. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.🔗 Leggi su Fanpage.it

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