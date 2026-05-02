Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day 2 e 3 maggio | dove e come prenotarsi

A Roma, gli sportelli per il rilascio della carta d’identità elettronica saranno aperti sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 presso diverse sedi, tra cui piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52. In questi giorni sarà possibile effettuare le operazioni di richiesta o rinnovo della carta d’identità elettronica. Le modalità di prenotazione non sono ancora state specificate.

Sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 7 e 8 marzo: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 marzo uffici anagrafici dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità... Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 28 febbraio e 1° marzo: dove e come prenotarsiSabato 28 e domenica 1 marzo uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide. Rilascio CIE senza appuntamento il 29 aprile dalle 14 alle 17 ai possessori di carta d'identità cartacea; Carta di identità elettronica: Open day il 2 e 3 maggio; Carta d'Identità Elettronica a Roma? Ora si fa (anche) al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo; Carta d’Identità Elettronica: Open Day straordinario il 9 maggio 2026. Carta d’Identità Elettronica al mercato del Circo Massimo: nei weekend si fa senza prenotazioneCIE al Circo Massimo: nei weekend di maggio e giugno nuovo Identity Point al mercato Campagna Amica, senza prenotazione. romait.it Carta d’identità elettronica senza appuntamento a Roma nei week-end di maggio e giugnoCie a Roma senza prenotazione: al Circo Massimo il servizio è riservato a chi ha ancora la vecchia carta di identità cartacea ... quifinanza.it Il 2 maggio di 9 anni fa, nel 2017, arrivava su Netflix una serie destinata a diventare un fenomeno: La casa di carta. La serie spagnola con un ottimo cast, ritmata e avvincente, conquistò il pubblico in un modo così veloce da trasformarla nella serie più vista su - facebook.com facebook Visto che ci siamo, sempre sul caso Minetti ricorderei anche la Carta di Treviso (firmata da Ordine dei giornalisti e Fnsi), soprattutto nella parte in cui si richiamano i giornalisti a seguire cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori: x.com