Carta d’identità elettronica a Roma 2026 open day 18 e 19 aprile | orari dove e come prenotarsi

A Roma, il 18 e 19 aprile 2026 si svolgerà un open day dedicato alla richiesta della carta d’identità elettronica. Durante questa iniziativa, gli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, XII e XIII saranno aperti al pubblico. Le persone interessate potranno recarsi presso queste sedi in orari specifici e prenotare il proprio appuntamento secondo le modalità indicate.

Nuovo appuntamento il 18 e 19 aprile 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, XII e XIII. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.🔗 Leggi su Fanpage.it

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