In un nuovo approfondimento, si esplorano i dettagli di un passato familiare segnato da collaborazioni con il regime e da segreti custoditi nel tempo. Viene analizzato il dilemma di come affrontare il perdono nei confronti di un nonno coinvolto in azioni contro l’opposizione, e si indaga il motivo per cui la madre dell’autore ha scelto di difendere le decisioni del padre. La vicenda si concentra su aspetti personali e storici di una famiglia divisa.

? Punti chiave Come si può perdonare un nonno che collaborò con il regime?. Perché la madre di Carrère difese il passato del padre?. Cosa accade quando le scelte politiche dei padri segnano i figli?. Chi deve pagare per le colpe commesse dalle generazioni precedenti?.? In Breve Nonno Zourabichvili nato nel 1899 prestò servizio per il governo di Vichy.. Hélène Carrère d'Encausse difese il padre durante gli anni della guerra.. L'80% della popolazione francese rimase in posizione di osservazione passiva.. Il massacro di Katyn evidenzia le ambiguità morali dell'epoca staliniana.. Emmanuel Carrère pubblica Kolchoz con la casa editrice Adelphi, chiudendo un percorso narrativo iniziato anni fa con Un romanzo russo e affrontando le ombre del passato familiare legato al nonno Zourabichvili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrère: il segreto del nonno e le ferite di una famiglia divisa

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