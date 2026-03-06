Perché la famiglia del bosco sarà divisa Le motivazioni dei giudici sulla separazione di mamma Catherine dai tre figli – Il video

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare con urgenza tre bambini dalla casa-famiglia di Vasto, separandoli dalla madre. La sentenza riguarda la coppia Trevallion-Birmingham e la decisione di separare i figli dalla madre. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario che ha portato alla sospensione temporanea della loro convivenza con la madre.

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto «con urgenza» l’allontanamento dei bambini della coppia Trevallion-Birmingham dalla casa-famiglia di Vasto, con tra l’altro la separazione dalla madre. A darne notizia è stato oggi il Tg1 sui suoi canali social, riportando le parole del legale della famiglia nel bosco. Nel corso della giornata stanno uscendo le motivazioni dietro tale decisione. Tredici pagine, in gran parte basate sulla crescente «condotta oppositiva» e «ostile» da parte della mamma dei piccoli, Catherine. Un comportamento evidenziato nella relazione dei servizi sociali e della stessa struttura di Vasto. «Catherine è spesso ostile e squalificante, deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro eo le nostre spiegazioni. 🔗 Leggi su Open.online

La famiglia del bosco sarà divisa: via mamma Catherine dalla struttura di Vasto, anche i tre bambini saranno trasferiti altrove – Il videoSta per essere eseguita un’ordinanza del tribunale dell’Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere...

Dai certificati mancanti alla bambina che non sa leggere, ecco perché i figli della famiglia nel bosco rimangono in comunità: le motivazioni dei giudiciNonostante siano stati riconosciuti gli sforzi di collaborazione della cosiddetta «famiglia nel bosco», che ha cercato di superare il muro di...

Tutto quello che riguarda Perché la famiglia del bosco sarà....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; La lettera della casa d'accoglienza del caso Trevallion: Catherine lasci la struttura, non è compatibile. E porti con sé i tre figli; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia.

La famiglia nel bosco, il tribunale: 'Catherine non si fida, è ostile e squalificante''La presenza materna gravemente ostativa', si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi (ANSA) ... ansa.it

Famiglia nel bosco, Catherine allontanata dalla struttura di Vasto perché ostile: l'ordinanza del TribunaleCatherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà più restare nella casa famiglia di Vasto dove si trova insieme ai suoi tre figli. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha ... virgilio.it

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA - facebook.com facebook