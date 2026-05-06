A Massa, una famiglia si confronta con le tensioni generate da confini politici definiti, mentre uno degli esponenti si presenta a Palazzo Ducale per condividere la propria esperienza. La vicenda mette in luce le difficoltà di mantenere l’unità familiare in un contesto segnato da divisioni e confronti. Il racconto si concentra sulle testimonianze di chi vive in prima persona questa realtà, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide quotidiane legate alle differenze politiche.

? Cosa scoprirai Come può una famiglia restare unita con confini politici così netti?. Chi sono i protagonisti del racconto che scuote la coscienza civile?. Perché la storia di Widad Tamimi può cambiare il dialogo sociale?. Dove si incontrano le memorie di due popoli divisi da un fiume?.? In Breve Appuntamento domenica 10 maggio ore 17:30 presso la Sala della Resistenza.. Elisabetta Sordi, Luca Anghelè e Francesco Bertelloni guideranno il dibattito con l'autrice.. Iniziativa promossa dal Partito Democratico di Massa-Carrara per la crescita collettiva.. Ingresso gratuito per tutti i cittadini interessati presso Palazzo Ducale.. La Sala della Resistenza di Palazzo Ducale accoglierà Widad Tamimi domenica 10 maggio alle ore 17:30 per presentare il volume intitolato Dal fiume al mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, Widad Tamimi a Palazzo Ducale: il racconto di una famiglia divisa

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