Sei Nazioni Galles-Italia 31-17 | azzurri sconfitti nell’ultima partita

Nell'ultima giornata del Sei Nazioni, il Galles ha battuto l’Italia con il punteggio di 31-17 a Cardiff. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha prevalso sugli avversari italiani, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro l’Inghilterra nella stessa edizione del torneo. La sfida ha visto i padroni di casa dominare nei momenti chiave dell’incontro.

(Adnkronos) – L'Italrugby manca l'appuntamento con la vittoria a Cardiff, sconfitta meritatamente dai padroni di casa del Galles nell'ultima partita del Sei Nazioni 202, dopo la storica impresa contro l'Inghilterra all'Olimpico: 31-17 il risultato finale. Al nono minuto Menoncello lascia un affondo verso la meta avversaria, il Galles riesce a respingere il lampo italiano. Garbisi sbaglia un calcio di punzione al 12', e poco dopo arriva la meta gallese dopo un contropiede vincente: a segnare al 15' Wainwright, trasforma Edwards, 7-0. L'Italia reagisce ripartendo verso la meta, prima dei 20 minuti e subito dopo, in due azioni che si affacciano alla linea di fondo gallese. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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