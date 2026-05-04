Juventus Under 17 termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa | bianconeri sconfitti nell’ultima partita

La squadra Under 17 della Juventus ha concluso senza vittorie la sua partecipazione alla Puskas Suzuki Kupa, perdendo l'ultima partita contro i padroni di casa. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato e subito, contribuendo alla rimonta degli avversari. La squadra ha terminato l'avventura con una sconfitta, senza aver ottenuto risultati positivi nel torneo.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Osakue fa e disfa nell’ultima giornata della Puskas Suzuki Kupa: bianconeri rimontati dai padroni di casa. Il resoconto del match e dell’intero torneo. Gli aggiornamenti. Dopo il pareggio contro il Budapest Honved, la Juventus Under 17 di mister Grauso ha chiuso l’avventura in Ungheria alla Puskas Suzuki Kupa con una sconfitta. Termina quindi senza vittorie l’esperienza per i classe 2009, che hanno raccolto 2 pareggi e altrettante risultati negativi in quattro partite disputate. Ecco di seguito il resoconto dell’ultima gara giocata contro la Puskas Academy e finita 2-1 per i padroni di casa. Bianconeri arrembanti fin dall’inizio della gara, in vantaggio grazie alla zuccata vincente di Osakue, abile a girare in porta un calcio d’angolo ben battuto da Erdozain.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa: bianconeri sconfitti nell’ultima partita Notizie correlate Juventus Under 17, inizia con un pareggio l’avventura nella prestigiosa Puskas Suzuki Kupa: a segno Rocchetti. Il recap della prima giornatadi Fabio ZaccariaJuventus Under 17, un gol di Rocchetti regala un punto ai bianconeri nella prima giornata della Puskas Suzuki Kupa contro i greci... Sei Nazioni, Galles-Italia 31-17: azzurri sconfitti nell’ultima partita(Adnkronos) – L'Italrugby manca l'appuntamento con la vittoria a Cardiff, sconfitta meritatamente dai padroni di casa del Galles nell'ultima partita... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Settore Giovanile | I risultati del week-end 25-26 aprile 2026; Staff Juventus - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Cinquina blucerchiata sulla Juve, Sampdoria U17 ai playoff; Comolli e Spalletti a Milano per la finale della Juventus Under 20. juventus torino under 16Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Torino Under 16: Pipitò ne fa 2, Pamé a quota 5 nel derby, che impatto Cotrone!-VOTIPagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com #Juventus, l'#Under13 (Esordienti 2013) di Mr. Sapino e Mister Rossi superano in amichevole 4-0 il Jersey Football Association. Gallo Ruccella Resta Cavallaro #ForzaJuve - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER17 pareggia con il #BudapestHonved Ecco il recap del match x.com