Carpineto Romano Domenica 10 Maggio IV Edizione della Classic MedioFondo Rerum Novarum Uno degli appuntamenti ciclistici di riferimento del Centro Italia
A Carpineto Romano si terrà domenica 10 maggio la quarta edizione della “Classic MedioFondo Rerum Novarum”, una delle competizioni ciclistiche più importanti del Centro Italia. La gara coinvolge numerosi appassionati che si preparano da tempo, e l’evento richiama atleti e pubblico da diverse regioni. Le strade dei Monti Lepini si preparano ad accogliere i concorrenti, mentre l’organizzazione lavora per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Trail Semprevisa: domenica la sfida; Carpineto Romano si prepara alla 4ª edizione della Rerum Novarum: il ciclismo che unisce sport, cultura e territorio; Carpineto Romano, Carabinieri al mercato contro le truffe agli anziani: tre ore di consigli e ascolto; La febbre della Classic MedioFondo Rerum Novarum contagia i Lepini.
GF CARPINETO ROMANO 10 MAGGIO 2026 ISCRIZIONI CHIUSE è possibile farle sul campo gara 9 e 10 maggio www.pedalatium.com facebook