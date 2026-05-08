“ I l Mito è guardare il mondo con altri occhi”, spiega Massimiliano Finazzer Flory direttore artistico della 3a edizione del Festival della Mitologia mette in luce non solo i miti che hanno fondato e formato la nostra cultura umanistica ma anche i falsi miti ovvero pregiudizi e stereotipi su cui si alimentano pseudo conoscenze e non di rado fake news. Il vero tema conduttore è l’educazione alla bellezza ma a volte questa ultima si confonde con l’immagine accattivante, perfettina, belloccia». Syrakous, i giochi da tavolo ispirati alla mitologia greca creati da due mamme siracusane X Leggi anche › I classici greci a teatro parlano di noi oggi Festival della Mitologia: i prossimi appuntamenti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I prossimi due appuntamenti a Villa Arconati, domenica 10 maggio e domenica 21 giugno

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