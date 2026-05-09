Il centrocampista ascolano Gianluca Carpani ha espresso la sua emozione nel tornare a calcare il prato dello stadio Del Duca. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e ha creato un momento di attenzione intorno all’evento. Carpani, che negli ultimi anni ha giocato in altre squadre, si è mostrato felice di tornare nel luogo che conosce bene. La sua comparsa ha attirato l’interesse di chi segue da vicino le vicende del calcio locale.

E’ stato bello rivedere il centrocampista ascolano Gianluca Carpani calcare ancora il prato dello stadio Del Duca. L’ex capitano dell’ Ascoli Calcio domenica scorsa è tornato in città con il suo Teramo per l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie D e domani sarà di nuovo avversario dei bianconeri del patron Graziano Giordani nella semifinale playoff. Si giocherà alle 16 allo stadio ‘Bonolis’ e al Teramo, terzo in classifica al termine del campionato, basterà anche pareggiare dopo i tempi supplementari per conquistare la finale contro la vincente tra Ancona e Notaresco. Gianluca è stato emozionante tornare al Del Duca? "Molto, è sempre una grande emozione scendere in campo nello stadio che mi ha visto tifoso dell’Ascoli, calciatore e addirittura capitano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpani: "Che emozione tornare al Del Duca"

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