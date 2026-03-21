Da sabato 21 marzo su Rai 1 prenderà il via la nuova edizione di “Canzonissima” con sette appuntamenti in prima serata, trasmessi in diretta, e protagonisti alcuni dei cantanti più noti della scena italiana contemporanea. Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati da un’orchestra composta da 24 musicisti e coristi, creando uno spettacolo musicale che combina talento e tradizione. Un ritorno che suscita entusiasmo tra i partecipanti.

Sei appuntamenti in prima serata, trasmessi in diretta su Rai 1 da sabato 21 marzo, porteranno sul palco alcuni dei più celebri artisti della musica italiana contemporanea, pronti a esibirsi dal vivo con il supporto di una grande orchestra composta da 24 elementi tra musicisti e coristi. Ogni cantante proporrà una selezione di brani che spaziano dai classici della tradizione italiana alle cover più significative del proprio percorso artistico, fino ai pezzi più rappresentativi della propria carriera. Sarà un viaggio musicale e personale, in cui ciascun interprete racconterà la propria storia, le emozioni e la passione che lo hanno guidato nel tempo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Canzonissima”, intervista a Fausto Leali: “Poter tornare a Canzonissima è un’esperienza che mi suscita emozione. A Sanremo non tornerò più in gara”

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