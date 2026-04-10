Multato dalla Polizia locale prima li minaccia e poi li insulta su Facebook | pensionato a giudizio

Un pensionato di 79 anni di Assisi è stato citato a giudizio davanti al Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver minacciato e insultato gli agenti della Polizia locale. La vicenda ha avuto inizio con una multa elevata dall’ufficiale, seguita da comportamenti aggressivi sui social network. L’uomo, assistito dall’avvocato Luisa Manini, dovrà comparire in aula per rispondere delle contestazioni.

Un 79enne di Assisi, difeso dall’avvocato Luisa Manini, è stato citato direttamente a giudizio davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per minacce e insulti agli agenti della Polizia locale.L'uomo, secondo l’accusa, avrebbe minacciato i due agenti che gli avevano appena fatto una multa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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