Carenza di personale medico-sanitario | Più attenzione da parte del Governo

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In risposta alla carenza di personale medico-sanitario, le autorità sanitarie stanno puntando sul rafforzamento delle strutture di emergenza. È stato inaugurato un nuovo reparto, la sub-intensiva, dotata di 16 posti letto, suddivisi tra la Terapia intensiva e la Medicina interna 1, per migliorare la gestione dei pazienti ad alta intensità di cura. Questa iniziativa mira a incrementare le risorse disponibili nelle aree critiche delle strutture ospedaliere.

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EMPOLI Un altro tassello strategico è il potenziamento dell’area critica con la nuova sub-intensiva (setting 1A1) con 16 posti letto, 8 a carico della Terapia intensiva e 8 della Medicina interna 1 (alta intensitàsubintensiva). I lavori sono ultimati e il reparto aprirà a settembre 2026 con i primi 8 posti letto della Terapia intensiva. Per garantire operatività, da giugno inizierà l’inserimento di nuovo personale dedicato: 4 anestesisti, 14 infermieri e 9 operatori socio sanitari, che seguiranno un percorso di formazione specifico prima dell’avvio delle attività. In quest’ambito l’assessora ha incontrato i direttori delle due strutture che gestiranno i posti letto, dottor Rosario Spina della Terapia intensiva e dottor Roberto Tarquini della Medicina interna 1.🔗 Leggi su Lanazione.it

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