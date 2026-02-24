Giornata Nazionale del personale sanitario | medico sannita vince il premio Roberto Stella

Il medico sannita Christopher Mario Mendillo riceve il premio “Roberto Stella” durante la Giornata Nazionale del personale sanitario, organizzata a Roma per celebrare il contributo di medici e volontari. Mendillo ha conquistato il riconoscimento per un saggio scritto sulla sua esperienza in ospedale, che ha coinvolto anche la comunità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, sottolineando l’impegno quotidiano di chi lavora nel settore sanitario.

Tempo di lettura: 5 minuti Celebrata a Roma la VI Giornata Nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del Volontariato alla quale ha preso parte anche il Presidente dell’Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Luca Milano con il giovane medico sannita Christopher Mario Mendillo, vincitore del primo premio della seconda edizione del Premio Letterario “Roberto Stella”. Ad aprire i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha sottolineato “ l’importanza del momento di riflessione sul rinnovamento del sistema sanitario che si sta portando avanti, e del giusto riconoscimento del ruolo fondamentale degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

