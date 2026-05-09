Cardiochirurgia pediatrica Monasterio ’guida’ il summit

Nella cornice di questa riunione annuale, il professionista è stato nominato per organizzare e ospitare l’evento dedicato alla chirurgia cardiaca pediatrica e del cuore congenito adulto. La scelta è ricaduta sulla sua équipe, che si occupa di queste specialità, e il summit si svolge sotto la sua guida. La riunione vede la partecipazione di esperti provenienti da vari ospedali italiani.

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Monasterio e la sua Cardiochirurgia pediatrica e del Congenito Adulto scelti per organizzare e ospitare la riunione annuale del Dominio Pediatrico della Sicch (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare). Un riconoscimento importante che valorizza il lavoro e l’expertise del team di Cardiochirurgia Pediatrica di Monasterio, guidato dal dottor Vitali Pak, punto di riferimento per il trattamento delle cardiopatie congenite. Il congresso, che si sta svolgendo in questi due giorni all’hotel Excelsior di Marina di Massa, rappresenta un’occasione per mettere in luce uno degli elementi distintivi di Monasterio, la forte cultura della multidisciplinarietà e del lavoro in team.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cardiochirurgia pediatrica. Monasterio ’guida’ il summit ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: UniBg e Bicocca: al via il master internazionale in cardiochirurgia pediatrica Accordo Monaldi-Bambino Gesù per il rilancio della cardiochirurgia pediatricaTempo di lettura: 2 minuti Rafforzare e rilanciare l’ attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione... Panoramica sull’argomento Si parla di: Cardiochirurgia pediatrica. Monasterio ’guida’ il summit. Cardiochirurgia pediatrica. Monasterio ’guida’ il summitL’ente scelto per dirigere la riunione nazionale degli esperti che si sta tenendo all’hotel Excelsior Ciucci: Si tratta di un riconoscimento importante per il team dell’Ospedale del Cuore. lanazione.it Monasterio eccellenza nazionale con il reparto di cardiologia pediatricaDopo gli eccellenti risultati del Piano nazionale Esiti di Agenas, che attestano Monasterio tra i centri di riferimento in Italia per la Cardiologia e la Cardiochirurgia dell’adulto, arrivano conferme ... lanazione.it