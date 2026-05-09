Carcere la denuncia dell' associazione Yairaiha Ets | Le condizioni di Marco Bondavalli continuano a peggiorare sono incompatibili con il carcere

L'associazione Yairaiha Ets ha nuovamente denunciato le condizioni di Marco Bondavalli, un uomo di 48 anni detenuto nel carcere di Parma. Secondo quanto riferito, le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi tempi e sarebbero diventate incompatibili con la vita in carcere. Bondavalli ha trascorso circa un anno nel penitenziario di via Burla, e la questione delle sue condizioni di salute è stata portata all'attenzione pubblica dall'organizzazione.

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