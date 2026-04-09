Detenuto muore a medicina protetta al Santa Rosa | Condizioni incompatibili con il carcere

Un uomo di 69 anni è deceduto nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo tra l’8 e il 9 aprile. La notizia è stata comunicata dal garante dei diritti delle persone private della libertà nel Lazio, che ha evidenziato come le condizioni del paziente fossero incompatibili con il regime carcerario. La morte ha attirato l’attenzione su possibili criticità legate alle condizioni di salute dei detenuti ricoverati in strutture ospedaliere.

Detenuto di 69 anni morto nel reparto di medicina protetta dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Il decesso è avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 aprile e a darne notizia è il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasia, che punta il dito contro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Tragedia in carcere: muore detenuto, disposta l'autopsiaTragedia ieri nel carcere di Secondigliano dove è deceduto un detenuto appartenente al circuito AS1. Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, detenuto 25enne si toglie la vita in carcere