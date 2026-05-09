Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che un decreto ministeriale in fase di pubblicazione prorogherà fino al 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti, che sarebbe scaduto oggi. La misura riguarda l’attuale sospensione dell’aumento delle tasse sui carburanti, che viene estesa di alcuni giorni rispetto alla scadenza precedente. La proroga è stata comunicata ufficialmente dal ministero, senza indicazioni su eventuali modifiche o ulteriori interventi.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere che “è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”. Giusto questa mattina il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, hanno fatto sapere che oggi il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,931 eurolitro per la benzina e 2,015 eurolitro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,001 eurolitro per la benzina e di 2,084 eurolitro per il gasolio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, taglio delle accise prorogato fino al 22 maggio: l’annuncio del Mef

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