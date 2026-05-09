Carburanti l' azera Socar acquisisce IP

La società azera Socar ha completato l'acquisizione di una quota significativa di un'azienda nel settore dei carburanti, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Con questa operazione, il passaggio di proprietà si è concluso, coprendo quasi l'intera azienda. L'accordo è stato formalizzato con il rispetto delle procedure previste dalle autorità competenti. La transazione riguarda principalmente attività legate alla distribuzione e alla vendita di carburanti.

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