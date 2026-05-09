Carburanti l' azera Socar acquisisce IP
La società azera Socar ha completato l'acquisizione di una quota significativa di un'azienda nel settore dei carburanti, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Con questa operazione, il passaggio di proprietà si è concluso, coprendo quasi l'intera azienda. L'accordo è stato formalizzato con il rispetto delle procedure previste dalle autorità competenti. La transazione riguarda principalmente attività legate alla distribuzione e alla vendita di carburanti.
Dopo l'accordo del settembre scorso, è arrivato ora il closing dell'operazione. La societa azera Socar (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) ha perfezionato "l'acquisizione del 99,82% del capitale di Italiana Petroli (IP) da Api Holding". Con l'operazione, annunciata dal gruppo dopo "l'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari previste", Socar controlla ora un complesso aziendale di primo piano in Italia nella mobilità e sicurezza energetica, con un sistema logistico industriale integrato comprendente anche due raffinerie, depositi di stoccaggio, e una capillare rete di vendita" nel territorio nazionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Leggi anche: Zampata azera: Socar si prende Ip. Chiuso acquisto da Api Holding
L'Api diventa azera, Socar è la nuova proprietaria. Arriva l'ufficialità: «Ottenute tutte le autorizzazioni previste»FALCONARA MARITTIMA – Adesso è ufficiale, L’Ip passa di mano, con la Socar, compagnia petrolifera di Stato azera, che diventa azionista di...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Socar perfeziona l’acquisto di IP da Api; Socar ha perfezionato l'acquisizione di Italiana Petroli (IP) da Api Holding; IP, perfezionata l’acquisizione da parte di Socar; IP-Socar, arriva il closing.
Carburanti, l'azera Socar acquisisce IPCon tutte le autorizzazioni concesse si completa il passaggio di mano dellla quasi interezza del capitale della Italiana Petroli alla società dell'Azerbaijan ... gazzetta.it
Socar acquisisce IP, nasce un nuovo gigante dell’energia tra Europa e Caucaso. La sindaca di Falconara: «Che sia occasione di sviluppo»FALCONARA - Con l’acquisizione del 99,82% delle quote detenute da Api Holding, Socar - colosso energetico azero - rafforza in modo deciso la propria presenza nel mercato europeo ... corriereadriatico.it
Cgia, i rincari di carburanti, luce e gas costano agli italiani 29 miliardi. 'La Lombardia la regione più colpita, seguita da Emilia e Veneto' Ammonta a quasi 29 miliardi di euro il conto che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quest'anno per far fro facebook
Cgia, i rincari di carburanti, luce e gas costano agli italiani 29 miliardi. La Lombardia la regione più colpita, seguita da Emilia e Veneto #ANSA x.com
Prezzi alla Pompa — i prezzi dei carburanti in Italia, dal 2005 ad oggi reddit