Carburanti il Mef estende il taglio delle accise fino al 22 maggio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato fino al 22 maggio. Secondo i dati di Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia si attesta allo 1,2% a dicembre 2025. La riduzione delle tasse sui carburanti continua a influenzare i prezzi alla pompa, aiutando a mantenere stabile il potere d’acquisto dei consumatori.

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? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Con l’inflazione in lieve discesa, il taglio delle accise sostiene il potere d’acquisto dei consumatori. Fonte Eurostat? Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta pubblicando il decreto per estendere fino al 22 maggio la riduzione delle accise sui carburanti, evitando così che l’agevolazione scada in questa giornata di sabato 9 maggio 2026. Questa misura del governo mira a mantenere stabili i prezzi alla pompa per i cittadini, intervenendo sulla tassazione dei combustibili fossili. La decisione arriva dopo l’introduzione, avvenuta il 19 marzo scorso, di un taglio pari a 20 centesimi al litro applicato sia alla benzina che al gasolio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti, il Mef estende il taglio delle accise fino al 22 maggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Accise carburanti, in corso di pubblicazione il decreto del Mef per la proroga del taglio fino al 22 maggioÈ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza... Carburanti: il taglio delle accise prorogato fino al 22 maggioE’ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza... Altri aggiornamenti Carburanti, Mef: in pubblicazione decreto proroga taglio accise fino a 22 maggioÈ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica in una nota il ministero ... rainews.it Carburanti: il taglio delle accise prorogato fino al 22 maggioE’ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. gazzettadelsud.it