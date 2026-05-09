Carburanti i rincari per la crisi in Iran costano 29 miliardi di euro agli italiani

Dopo lo scoppio della guerra nel Golfo Persico, i prezzi di luce, gas e carburanti sono aumentati sensibilmente. Secondo l’Ufficio studi di un’associazione di categoria, le spese supplementari sostenute da famiglie e imprese italiane raggiungeranno quest’anno circa 29 miliardi di euro. Questo incremento è legato alla crisi in Iran e alle conseguenti oscillazioni del mercato energetico mondiale.

Dopo lo shock energetico seguito allo scoppio della guerra nel Golfo Persico, l’Ufficio studi della Cgia stima in quasi 29 miliardi di euro il conto che famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quest’anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. La “fetta” più pesante riguarda benzina e diesel, con 13,6 miliardi di extra costi (più 20,4 per cento rispetto al 2015), seguiti da 10,2 miliardi per l’energia elettrica (più 12,9 per cento) e 5 miliardi per il gas (più 14,6 per cento). Un impatto economico che rischia di mettere in forte difficoltà sia le famiglie più vulnerabili economicamente sia le imprese con poca liquidità.A...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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