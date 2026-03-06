In Campania, tra il 4 e il 6 marzo, i prezzi della benzina self service sono aumentati di 4,4 centesimi al litro, registrando il rincaro più alto in Italia. La regione si colloca anche al terzo posto per l’incremento del gasolio in questa stessa fascia temporale, secondo i dati dell’Unione nazionale consumatori. I rincari colpiscono direttamente i consumatori e interessano il settore dei carburanti.

Secondo l’Unione nazionale consumatori tra il 4 e il 6 marzo la regione registra l’aumento più marcato del Paese per la benzina self (+4,4 centesimi al litro) e il terzo incremento per il gasolio. Nonostante i rialzi, il diesel resta il più economico d’Italia. La Campania è la regione italiana che ha registrato il maggiore aumento dei prezzi della benzina in modalità self service negli ultimi giorni. Tra il 4 e il 6 marzo, infatti, complice il clima di forte instabilità dovuto alla crisi iraniana, il prezzo medio è cresciuto di 4,4 centesimi al litro, il rialzo più elevato a livello nazionale. Secondo lo studio, la Campania conquista insieme al Molise la “medaglia d’oro” per la crescita dei prezzi della benzina self service. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Crisi Iran e carburanti, in Campania i rincari più alti d’Italia per la benzina self service

Leggi anche: Iran: in Campania i rincari più alti d’Italia per la benzina self service

Benzina e gasolio, rincari record: La Campania tra le regioni più penalizzateIn appena due giorni, dal 4 al 6 marzo, il prezzo del gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno...

Tutti gli aggiornamenti su Crisi Iran.

Temi più discussi: Gas, carburante, trasporti: qual è il conto della crisi in Iran per l’Italia; Rincaro carburanti: gasolio a 2,5 euro in autostrada per la crisi in Iran, le accuse di speculazione; Guerra USA-Iran: la crisi di Hormuz e il prezzo del petrolio; Carburanti e rincari energetici: la morsa tra accise e crisi in Iran pesa sulle famiglie.

Rincari carburanti per crisi Iran: CNA Fita chiede aiuti urgentiLa crisi internazionale legata al conflitto in Iran sta facendo salire rapidamente i prezzi dei carburanti, con effetti diretti sui costi dell’autotrasporto. L’associazione chiede al Governo un credit ... altoadige.it

Carburanti e crisi in Iran: il Governo attiva l’allerta prezzi tra rincari e sospetti speculativiPrezzi carburanti crisi Iran 2026 Il Ministero delle Imprese e Arera rafforzano la vigilanza mentre le associazioni denunciano p ... energiaoltre.it

La crisi in Iran toglie spazio alla campagna per il sì. Per la destra più difficile portare l’elettorato alle urne. Di Alessandro De Angelis - facebook.com facebook

Camera e Senato approvano la risoluzione di maggioranza sulla crisi in Iran. Le conseguenze economiche del conflitto Con @calovinigg @Ettore_Rosato @gregalegi #CorradinoMineo #PaoloCapitini #AlessandroPlateroti #DavideTabarelli #LuigiGabriele # x.com