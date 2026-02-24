Caro carburanti ancora una brutta sorpresa alla pompa | la benzina sale a 1,662 euro e il diesel vola vicino ai massimi dell’ultimo anno autostrade oltre i 2 euro al servito

L’aumento del prezzo dei carburanti ha causato una nuova impennata, con la benzina che raggiunge 1,662 euro al litro e il diesel che si avvicina ai livelli dell’anno scorso. La causa principale è l’aumento dei costi delle materie prime, che si riflette subito sulle pompe di benzina. Con i prezzi che salgono ogni giorno, fare il pieno diventa sempre più costoso. Gli automobilisti si trovano a fare i conti con una spesa più alta del solito.

Un centesimo in più alla volta, fare il pieno di benzina – e soprattutto di diesel – si sta trasformando in un incubo. Colpa, al solito, del caro carburanti che continua il suo trend rialzista. Per effetto dei nuovi aumenti i l prezzo medio della benzina in modalità self service tocca 1,662 euro al litro. Appena un millesimo in più che se considerato da solo potrebbe sembrare poco, ma che segue una serie di aumenti che stanno pesando sulle tasche degli italiani. Il diesel resta a 1,710 euro, ma secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana potrebbe aggiornare presto i massimi degli ultimi undici mesi.

Carburanti: prezzi medi in calo alla pompa di benzina e diesel. Differenziale self a 3 centI prezzi medi dei carburanti alla pompa sono in calo, con benzina e diesel che registrano una riduzione rispetto alle settimane precedenti.

Decisi aumenti dei carburanti alla pompa: le nuove medie di benzina e dieselQuesta mattina si sono registrati aumenti significativi nei prezzi dei carburanti alla pompa, seguendo i recenti rialzi dei listini consigliati dai principali marchi.

