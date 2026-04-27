Negli ultimi tempi, il rialzo dei prezzi del carburante ha portato a aumenti sui biglietti aerei e a un incremento dei costi supplementari. Questi costi extra, presenti in modo sempre più evidente durante le prenotazioni, contribuiscono a far salire complessivamente le spese dei passeggeri. La strategia delle compagnie sembra puntare a trasferire parte dell’aumento dei costi diretti sui clienti, ampliando così il carico economico complessivo di ogni volo.

Il caro carburante ha trovato il modo più diretto per arrivare nelle tasche dei passeggeri: non solo attraverso il prezzo dei biglietti, ma soprattutto in quella giungla di costi extra che ormai accompagna ogni volo. Il risultato? Il prezzo finale può lievitare fino al 443% rispetto alla tariffa base. La fotografia è di RimborsoAlVolo, società specializzata in assistenza ai passeggeri. E proprio alla vigilia dell’estate, quando la domanda cresce, le compagnie aeree stanno intensificando questa strategia: agire sui servizi extra per compensare, frammentandolo sui servizi, il jet fuel. Negli ultimi anni questi servizi sono diventati un business globale da 148 miliardi di euro, includendo non solo bagagli e posti a sedere ma anche assicurazioni, hotel e autonoleggi venduti durante la prenotazione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Voli, il trucco degli extra: il carburante è alle stelle e il salasso arriva sui passeggeri, nascosto

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