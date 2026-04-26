Carburante alle stelle perché l' estate non è a rischio e l' Antitrust indaga sui supplementi delle compagnie aeree

L'aumento dei costi del carburante ha portato alcune compagnie aeree a applicare supplementi ai passeggeri, in risposta al rialzo del prezzo del jet fuel. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria per verificare le pratiche commerciali adottate in questo settore. Non si tratta di un'indagine ancora conclusa, ma di un approfondimento su eventuali comportamenti che potrebbero influenzare i diritti dei consumatori e la trasparenza delle tariffe.

I rincari del carburante arrivano anche in cielo e finiscono sotto la lente dell'Antitrust. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato un approfondimento sui supplementi richiesti da alcune compagnie aeree ai passeggeri per far fronte all'aumento del prezzo del jet fuel.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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