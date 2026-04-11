I Carabinieri incontrano gli studenti in classe per parlare di cyberbullismo e stupefacenti

I Carabinieri della compagnia di Cervia – Milano Marittima e della stazione di Castiglione di Ravenna hanno svolto incontri nelle classi seconde e terze di una scuola secondaria di primo grado. Durante gli incontri, sono stati affrontati i temi del cyberbullismo e degli stupefacenti, come parte di un progetto dedicato alla diffusione della cultura della legalità nelle scuole. L’obiettivo è stato condividere informazioni e sensibilizzare gli studenti su questi argomenti.

Nell’ambito del progetto relativo alla diffusione della cultura della legalità nelle scuole, i Carabinieri della compagnia di Cervia – Milano Marittima e della stazione di Castiglione di Ravenna hanno incontrato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Bullismo e cyberbullismo: i magistrati incontrano gli studenti all’Edicola della legalitàPisa, 16 febbraio 2026 – Prosegue l’impegno delle istituzioni e della società civile nel contrasto ai fenomeni di disagio giovanile. Bullismo e cyberbullismo, gli studenti del comprensivo Giovanni XXIII incontrano la poliziaProsegue il “Marzo della Legalità” all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” Recale. Temi più discussi: Cultura della legalità: i carabinieri incontrano gli studenti del Gonzaga; I Carabinieri incontrano gli studenti di Bomporto: riflessioni condivise su bullismo e legalità; Acireale, i Carabinieri incontrano gli studenti all’Archimede; Cultura della legalità a scuola: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto San Giuseppe di Vigevano. Legalità a scuola ad Acri, cento studenti incontrano i carabinieriConfronto con i militari su bullismo, cyberbullismo e sicurezza sanitaria. Focus anche su stalking e revenge porn ... gazzettadelsud.it Latina Scalo, Carabinieri incontrano gli anziani: focus sulle truffe e come difendersiAl Centro Anziani un incontro con il luogotenente Zimbardi: illustrate le principali tecniche dei truffatori e le misure di prevenzione per proteggere le fasce più fragili della popolazione ... latinaoggi.eu I Carabinieri INCONTRANO GLI STUDENTI Nei giorni scorsi, a Sommatino, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta, unitamente al Comandante della Sezione Radiomobile, al Comandante della locale Stazione C - facebook.com facebook