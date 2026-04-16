Poppi carabinieri e studenti insieme per la legalità al castello dei Conti Guidi

Il 15 aprile 2026, nel Salone di rappresentanza del castello dei Conti Guidi a Poppi, si è svolto un incontro tra 130 studenti delle prime classi del liceo “Galileo Galilei” e i carabinieri della Compagnia di Bibbiena. L’evento, organizzato per parlare di legalità, ha visto la partecipazione degli studenti e delle forze dell’ordine in un contesto storico e culturale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici o alle modalità dell’iniziativa.