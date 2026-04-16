Poppi carabinieri e studenti insieme per la legalità al castello dei Conti Guidi
Il 15 aprile 2026, nel Salone di rappresentanza del castello dei Conti Guidi a Poppi, si è svolto un incontro tra 130 studenti delle prime classi del liceo “Galileo Galilei” e i carabinieri della Compagnia di Bibbiena. L’evento, organizzato per parlare di legalità, ha visto la partecipazione degli studenti e delle forze dell’ordine in un contesto storico e culturale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici o alle modalità dell’iniziativa.
Nella mattinata del 15 aprile 2026, presso il Salone di rappresentanza del castello dei Conti Guidi di Poppi, 130 studenti delle classi prime del liceo “Galileo Galilei” di Poppi hanno incontrato i carabinieri della Compagnia di Bibbiena nell’ambito di un seminario dedicato al tema della legalità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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