Prefettura di Lecce e carabinieri in congedo ancora insieme per la legalità

Nella mattinata di ieri, 15 aprile, il prefetto di Lecce e il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Nardò hanno firmato un nuovo accordo che prolunga un progetto di volontariato. La collaborazione tra le istituzioni prevede interventi congiunti per promuovere la legalità e rafforzare il rapporto tra forze dell’ordine e comunità. L’accordo, firmato presso la sede della prefettura, riguarda attività di supporto e prevenzione sul territorio.

LECCE – Nella mattinata di ieri, 15 aprile, il prefetto di Lecce, Natalino Manno, e il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Nardò, Mario Guagnano, hanno sottoscritto il rinnovo della convenzione che permette la prosecuzione di un innovativo progetto di volontariato presso gli.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Poppi, carabinieri e studenti insieme per la legalità al castello dei Conti GuidiNella mattinata del 15 aprile 2026, presso il Salone di rappresentanza del castello dei Conti Guidi di Poppi, 130 studenti delle classi prime del... Ariano Irpino (AV): Cultura della Legalità – Carabinieri e ACI Avellino, insieme per la Sicurezza StradaleCarabinieri e ACI Avellino promuovono la sicurezza stradale tra gli studenti dell’Istituto ‘Giuseppe De Gruttola’ nell’ambito del progetto ‘Cultura... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sicurezza e benessere giovanile: il Prefetto scrive alle famiglie | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce; Il Salento guarda al Sol Levante: in prefettura l’ambasciatrice del Giappone in Italia; Prefettura: Piano per lo Scalo di Surbo e il Collegamento Lecce-Ecotekne; Lasciami Volare, a Lecce il dialogo tra Prefettura e studenti per battere il disagio giovanile. Rinnovato accordo tra prefettura di Lecce e ANCIeri mattina, il Prefetto di Lecce Natalino Manno e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – Sezione di Nardò, Mario Guagnano, alla presenza del Comandante Provinciale dell’Arma d ... leccesette.it Antimafia e turismo, rinnovata l’intesa tra prefettura e carabinieri in congedoRinnovato l’accordo tra Prefettura di Lecce e Associazione Nazionale Carabinieri di Nardò per il supporto agli uffici governativi. Il rinnovo dell’intesa, avvenuto alla presenza del prefetto Natalino ... trnews.it Questa mattina, nei Saloni di rappresentanza della Prefettura, abbiamo partecipato alla presentazione di “Io Salvo”: progetto mare libero. 13 detenuti, negli ultimi mesi di detenzione, della Casa Circondariale di Lecce, conseguiranno il brevetto di Assistente Ba - facebook.com facebook