Carabinieri e inclusione la caserma di Viserba apre le porte ai ragazzi di Crescere insieme

Da riminitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La caserma dei Carabinieri di Viserba ha ospitato una mattinata dedicata all’inclusione, durante la quale sono stati aperti i locali ai giovani dell’associazione Crescere Insieme di Rimini. L’iniziativa ha previsto l’accoglienza dei ragazzi all’interno della stazione, con attività e momenti di confronto tra forze dell’ordine e giovani. L’evento si inserisce in un progetto di avvicinamento tra istituzioni e cittadini, focalizzato sulla promozione della prossimità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Stazione Carabinieri di Rimini-Viserba ha organizzato una mattinata all’insegna dell’inclusione e della prossimità alla cittadinanza, aprendo le porte della caserma così da accogliere i giovani dell’associazione Crescere Insieme di Rimini: realtà impegnata nell’assistenza e nel supporto di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Apre le porte Arte e Libro: laboratorio, inclusione e aperitivo con i ragazziUna giornata per entrare da vicino nel mondo della legatoria e scoprire come il lavoro possa diventare uno strumento concreto di inclusione.

Aiutare e crescere insieme ai Ragazzi della LunaÈ stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il nuovo bando di Servizio Civile Universale, che...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Como, i Carabinieri incontrano gli studenti: legalità e valori al centro; Controlli dei Carabinieri tra Trapani ed Erice, sanzionato un ristorante; Ostia, motori d’epoca e inclusione: torna Le MG in un Mare di Inclusione; San Bonifacio, aggredisce i carabinieri durante lo sfratto: 36enne arrestato.

carabinieri e inclusione laRimini-Viserba, i Carabinieri aprono la caserma ai ragazzi di Crescere InsiemeUna mattinata di inclusione e conoscenza dell’Arma: i giovani con sindrome di Down visitano il Comando, tra attività dimostrative e incontro con i militari ... altarimini.it

carabinieri e inclusione la‘Insieme più sicuri’, azione dell’Ic Mandatoriccio con Carabinieri e ComuniUn progetto di dialogo intergenerazionale per una comunità più solidale e sicura. MANDATORICCIO (CS) – L’Istituto comprensivo di Mandatoriccio ha promosso l’azione di prevenzione Insieme più sicuri, ... sibarinet.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.