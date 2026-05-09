Carabinieri e inclusione la caserma di Viserba apre le porte ai ragazzi di Crescere insieme
La caserma dei Carabinieri di Viserba ha ospitato una mattinata dedicata all’inclusione, durante la quale sono stati aperti i locali ai giovani dell’associazione Crescere Insieme di Rimini. L’iniziativa ha previsto l’accoglienza dei ragazzi all’interno della stazione, con attività e momenti di confronto tra forze dell’ordine e giovani. L’evento si inserisce in un progetto di avvicinamento tra istituzioni e cittadini, focalizzato sulla promozione della prossimità.
La Stazione Carabinieri di Rimini-Viserba ha organizzato una mattinata all’insegna dell’inclusione e della prossimità alla cittadinanza, aprendo le porte della caserma così da accogliere i giovani dell’associazione Crescere Insieme di Rimini: realtà impegnata nell’assistenza e nel supporto di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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