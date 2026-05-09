Carabinieri e inclusione la caserma di Viserba apre le porte ai ragazzi di Crescere insieme

La caserma dei Carabinieri di Viserba ha ospitato una mattinata dedicata all’inclusione, durante la quale sono stati aperti i locali ai giovani dell’associazione Crescere Insieme di Rimini. L’iniziativa ha previsto l’accoglienza dei ragazzi all’interno della stazione, con attività e momenti di confronto tra forze dell’ordine e giovani. L’evento si inserisce in un progetto di avvicinamento tra istituzioni e cittadini, focalizzato sulla promozione della prossimità.

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La Stazione Carabinieri di Rimini-Viserba ha organizzato una mattinata all’insegna dell’inclusione e della prossimità alla cittadinanza, aprendo le porte della caserma così da accogliere i giovani dell’associazione Crescere Insieme di Rimini: realtà impegnata nell’assistenza e nel supporto di.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Apre le porte Arte e Libro: laboratorio, inclusione e aperitivo con i ragazziUna giornata per entrare da vicino nel mondo della legatoria e scoprire come il lavoro possa diventare uno strumento concreto di inclusione. Aiutare e crescere insieme ai Ragazzi della LunaÈ stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il nuovo bando di Servizio Civile Universale, che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Como, i Carabinieri incontrano gli studenti: legalità e valori al centro; Controlli dei Carabinieri tra Trapani ed Erice, sanzionato un ristorante; Ostia, motori d’epoca e inclusione: torna Le MG in un Mare di Inclusione; San Bonifacio, aggredisce i carabinieri durante lo sfratto: 36enne arrestato. Rimini-Viserba, i Carabinieri aprono la caserma ai ragazzi di Crescere InsiemeUna mattinata di inclusione e conoscenza dell’Arma: i giovani con sindrome di Down visitano il Comando, tra attività dimostrative e incontro con i militari ... altarimini.it ‘Insieme più sicuri’, azione dell’Ic Mandatoriccio con Carabinieri e ComuniUn progetto di dialogo intergenerazionale per una comunità più solidale e sicura. MANDATORICCIO (CS) – L’Istituto comprensivo di Mandatoriccio ha promosso l’azione di prevenzione Insieme più sicuri, ... sibarinet.it Liste in Campania, a Mugnano blitz dei Carabinieri: Pd e 5S spaccati. @lucadecarolis x.com