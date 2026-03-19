Aiutare e crescere insieme ai Ragazzi della Luna

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha annunciato il nuovo bando di Servizio Civile Universale con 65.964 posti disponibili. I volontari potranno partecipare a progetti sia in Italia che all’estero nel periodo 2026-2027. La selezione riguarda operatori volontari che si impegneranno in iniziative rivolte ai ragazzi della Luna.

È stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il nuovo bando di Servizio Civile Universale, che mette a disposizione ben 65 mila 964 posti per operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero nel periodo 2026-2027. Un’occasione importante per tutti i giovani che desiderano mettersi in gioco, acquisire competenze e contribuire attivamente alla comunità. Tra le realtà coinvolte, la Cooperativa Sociale I ragazzi della Luna partecipa con il progetto ‘Oltre i limiti’, promosso da Confcooperative, mettendo a disposizione 7 posti nelle sedi della Spezia, Brugnato e Lerici, di cui 2 riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aiutare e crescere insieme ai Ragazzi della Luna Articoli correlati “Crescere insieme a scuola. La forza del noiI per far crescere l’io”Convegno e presentazione del libro su educazione e relazioni “Crescere insieme a scuola. Conoscere per crescere. Dalla filosofia alla chimica. Lezioni dedicate ai ragazziQuinto appuntamento, oggi, con Unijunior – Conoscere per crescere, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni,... A 5-year-old miracle doctor changes her family's fate, and her doting dad spoils her endlessly!