Carabinieri delegazione del sindacato Usic Sicilia fa tappa a Partinico e Piana Albanesi
Una delegazione dell’Unione sindacale italiana carabinieri Sicilia ha visitato le sedi della Compagnia di Partinico e della Stazione di Piana degli Albanesi, entrambe in provincia di Palermo. La visita ha coinvolto rappresentanti sindacali e ufficiali, con incontri svolti presso le due strutture nel corso della giornata. La delegazione ha avuto modo di confrontarsi con i membri del personale e di visitare gli uffici delle due stazioni.
Una delegazione dell’Unione sindacale italiana carabinieri-Usic Sicilia ha fatto tappa presso la Compagnia di Partinico e la Stazione di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di ascolto e vicinanza ai militari impegnati quotidianamente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Si parla di: Delegazione dell’Usic Sicilia in visita alla Compagnia di Partinico e alla Stazione di Piana degli Albanesi.
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