Carabinieri delegazione del sindacato Usic Sicilia fa tappa a Partinico e Piana Albanesi

Una delegazione dell’Unione sindacale italiana carabinieri Sicilia ha visitato le sedi della Compagnia di Partinico e della Stazione di Piana degli Albanesi, entrambe in provincia di Palermo. La visita ha coinvolto rappresentanti sindacali e ufficiali, con incontri svolti presso le due strutture nel corso della giornata. La delegazione ha avuto modo di confrontarsi con i membri del personale e di visitare gli uffici delle due stazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui