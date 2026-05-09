' Carabiniere per un giorno' | il piccolo Lorenzo corona il suo sogno al comando provinciale

Un bambino ha trascorso una giornata al comando provinciale dei carabinieri, vivendo l’esperienza di indossare la divisa e partecipando alle attività quotidiane della caserma. L’iniziativa, chiamata “Carabiniere per un giorno”, ha permesso al piccolo di conoscere da vicino il lavoro degli agenti e di condividere momenti di entusiasmo e divertimento. La giornata si è conclusa con un momento di festa e il ricordo di un sogno realizzato.

ANCONA – Ci sono giornate in cui le divise non raccontano solo storie di ordine e sicurezza, ma si trasformano in un ponte verso la gioia pura. È quello che è accaduto presso il comando provinciale dei carabinieri di via della Montagnola, dove il piccolo Lorenzo di 7 anni, con disabilità, ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Eric Fantazzini corona il suo sogno a cinque cerchi: quinto posto nel bob a 4Un quinto posto che ha il profumo e il sapore di una vittoria: la ricompensa di un percorso avviato ormai cinque anni e culminato con una prestazione...

“Un sogno spezzato il 1° maggio”. Samantha muore a 21 anni mentre va al lavoro, era il suo primo giornoUna tragedia che lascia senza parole e che colpisce nel giorno simbolo del lavoro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Clean 2, Pappalardo condannato a 5 anni e 8 mesi per corruzione e stalking, assolto Ziri; Imperia, il brigadiere Efisio Pireddu saluta l’Arma dei Carabinieri dopo 40 anni di servizio; Auto per la rapina, c'è la firma di suo marito. Finto carabiniere, truffa dell’identità clonata: 78enne pesarese consegna soldi e oro...; Finto carabiniere truffa un’anziana a Felino: 25mila euro tra gioielli e contanti.

Carabiniere per un giorno: il piccolo Lorenzo realizza il suo sogno al Comando provinciale di AnconaANCONA – Ci sono giornate in cui le divise non raccontano solo storie di ordine e sicurezza, ma si trasformano in un ponte verso la gioia ... msn.com

Carabinieri Roma, un giorno da carabiniere fra cavalli, moto e musica. Gli auguri di Pasqua nella Giornata dell'autismoAlla vigilia della Pasqua, nel verde suggestivo di Casale Renzi, in un clima di profonda vicinanza e solidarietà, si è svolto un incontro di straordinaria intensità umana che coniuga il valore ... roma.corriere.it

#Soresina Carabiniere fuori servizio sventa una rapina x.com