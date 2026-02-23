Eric Fantazzini corona il suo sogno a cinque cerchi | quinto posto nel bob a 4

Eric Fantazzini conquista il quinto posto nel bob a quattro, risultato che testimonia la crescita della nazionale italiana. La sua performance nasce dall’impegno di anni di allenamenti intensi e sacrifici, portando a un risultato che sorprende gli appassionati. Fantazzini ha dimostrato grande tenacia in una disciplina ricca di emozioni, portando l’Italia tra le protagoniste di questa competizione. La gara si è conclusa con un risultato che lascia spazio a nuove aspirazioni.

Un quinto posto che ha il profumo e il sapore di una vittoria: la ricompensa di un percorso avviato ormai cinque anni e culminato con una prestazione che per l'Italia ha del sensazionale in una delle discipline olimpiche invernali più spettacolari. Il bobbista pecciolese Eric Fantazzini fatica a contenere l'entusiasmo dopo la prestazione sfoderata con i compagni del bob a 4 - Robert Micerca, Patrick Baumgartner e Lorenzo Bilotti - nelle quattro discese che compongono la classifica finale della prova. La prova del bob a 4 ha chiuso l'edizione italiana delle Olimpiadi invernali, consegnando alla storia nonostante il podio mancato l'atleta pecciolese e i tre compagni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dici Peccioli, vedi Cortina. Il bob ‘country’ di EricIl pecciolese Fantazzini si allena per le olimpiadi invernali: la sua palestra a cielo aperto? Le Serre e dintorni. Sognando di portare a casa una medaglia . Eric Fantazzini, campione della nazionale ... lanazione.it

Ci hanno provato i nostri ragazzi. Ma una ottima quarta run non è bastata per salire sul podio. Il sorpasso ai tedeschi c'è stato, ma dall'incredibile team svizzero. I nostri 4 moschettieri Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea chiudo - facebook.com facebook

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea si fermano in quinta piazza a soli 25 centesimi di secondo dal podio. Leggi le news: tinyurl.com/3buusyh5 #wearefisi #fisinews #bob x.com