Un giovane atleta di Venafro, partendo da un campetto di periferia, ha percorso una strada verso il sogno di partecipare a un mondiale e alle Olimpiadi. Il suo allenatore spiega come il suo approccio vada oltre l’addestramento tradizionale, puntando a sviluppare competenze e mentalità. La storia mette in evidenza il percorso di crescita e le sfide affrontate per passare da un semplice spazio di gioco a un obiettivo internazionale.

? Punti chiave Come si trasforma un campetto di periferia in un sogno olimpico?. Perché allenare è diverso dall'addestrare secondo la visione del coach?. Cosa ha insegnato il buio del campetto di Venafro a Capobianco?. Quale lezione ha lasciato il gesto di un allenatore famoso ai sedicenni?.? In Breve Formazione in psicologia sportiva e insegnamento presso Roma Tor Vergata.. Passaggio chiave a Battipaglia e successiva guida alla Pallacanestro Salerno in C2.. Argento mondiale under 19 nel 2017 e bronzo con la nazionale femminile.. Influenza di Gianni e Guglielmo Roggiani nel percorso professionale del coach.. Il tecnico Capobianco guarda al mondiale e al sogno olimpico mantenendo però intatto il legame con il campetto all’aperto di Venafro, dove ha iniziato la sua carriera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capobianco: dal campetto di Venafro al sogno del mondiale e dell’Olimpiade

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