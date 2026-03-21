Capobianco | Dal Molise al Mondiale senza tradire i miei valori La maglia azzurra dà i brividi

Il commissario tecnico della nazionale femminile di basket ha annunciato il suo ritorno al Mondiale dopo 32 anni, raccontando come il suo percorso sia iniziato nel Molise e sia passato attraverso allenamenti all’aperto, sotto la pioggia o al buio. Ha detto che indossare la maglia azzurra gli provoca emozioni forti e brividi. La sua storia riflette un legame forte con le radici e i valori personali.

La storia dell'Italia di basket femminile al Mondiale per la prima volta dopo 32 anni, a pochi mesi di distanza dal bronzo europeo, ha il sapore della favola. Con il retrogusto della rivincita di un cerchio che si chiude perché a cementare le fondamenta di questo risultato, e di questo gruppo, c'è la voglia di rivalsa per quell'Italia-Lettonia quarto di finale a Eurobasket 2017, persa di un punto per un antisportivo ancora difficile da accettare, che allora precluse la qualificazione mondiale alle azzurre, oltre che un posto tra le prime quattro d'Europa. "Quell'esperienza, personale per alcune e raccontata alle più giovani che allora avevano visto le più grandi giocare, l'abbiamo ricordata più volte e sicuramente ha contribuito a creare lo spirito di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capobianco: "Dal Molise al Mondiale senza tradire i miei valori. La maglia azzurra dà i brividi" Articoli correlati Giro d'Italia, Doris: "La Maglia Azzurra? Iconica, rappresenta i nostri valori"Così Massimo Antonio Doris, Ad di Banca Mediolanum, sull'importanza della Maglia Azzurra a margine dell'evento "Ieri Oggi Domani" per annunciare il... Verso l’evento Milano-Cortina, in mostra i valori della maglia azzurraIn vista di Milano-Cortina 2026, arriva a San Donato la mostra che racconta i valori della maglia azzurra. Altri aggiornamenti su Dal Molise Discussioni sull' argomento Il prof ancora fra i suoi studenti, sei borse in memoria di Capobianco; L'Italia di Capobianco ai Mondiali; Pallacanestro Nazionali, le pagelle degli elementi molisani; 2.Capobianco. Coldiretti porta migliaia di agricoltori a Montesilvano. Delegazione anche dal Molise Servizio di Dario Tescarollo, montaggio Piero Manocchio #IoSeguoTgr facebook Giovani ricercatori in 'fuga' dal Molise: 6 su 10 se ne vanno. Pochi sbocchi occupazionali e incertezze sul futuro le possibili cause. Dal Molise, Basilicata e Calabria, secondo Istat, i flussi di uscita sono più consistenti #IoSeguoTgr x.com