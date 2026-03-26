Prandini su export vini italiani | Supereremo difficoltà dei dazi Usa con la qualità dei prodotti – Il video

Il rappresentante di un'organizzazione di settore ha affermato che la capacità imprenditoriale del settore vitivinicolo italiano si evidenzia particolarmente nei momenti di criticità. Ha dichiarato che, nonostante le difficoltà legate ai dazi degli Stati Uniti, il settore intende superarle puntando sulla qualità dei prodotti. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico il 26 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "La capacità imprenditoriale del settore vitivinicolo del nostro Paese è straordinaria ed emerge con tutta la forza nei momenti di maggiore criticità. È questo quello che ci deve appartenere, ed è proprio per questo che come Coldiretti abbiamo voluto organizzare un incontro con i buyer statunitensi più importanti, per continuare un lavoro di valorizzazione e di posizionamento del prodotto su quel mercato", così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine dell’incontro promosso a Roma da Coldiretti e Filiera Italia, che ha riunito a Palazzo Rospigliosi istituzioni, imprese e decine di buyer americani in vista del prossimo Vinitaly. 🔗 Leggi su Open.online

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