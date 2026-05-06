San Carlo capitale dei motori | in 70 si sfidano sui kart per il titolo nazionale

Domenica scorsa, le vie di San Carlo si sono trasformate in un circuito di gara con circa 70 piloti di kart che si sono confrontati in diverse categorie. L’evento ha attirato numerosi appassionati di sport motoristici, segnando la prima tappa del campionato nazionale dedicato ai circuiti cittadini. La competizione ha visto i partecipanti sfidarsi in un clima di entusiasmo e adrenalina, in una giornata dedicata alle corse su strada.

Sono circa 70 i kartisti che si sono sfidati nelle varie categorie tra tanti appassionati di kart e sport motoristici che hanno affollato le vie di san Carlo domenica scorsa, per la prima tappa Nazionale del “Campionato circuiti cittadino”. L'iniziativa chiude la settimana sportiva nella frazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Kart e moto, ad Ortona arriva la scuola dei motori per tuttiIl Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona, a una ventina di minuti da Pescara, aggiunge due nuovi protagonisti alla sua offerta: dal mese di... Benavidez e Ramirez si sfidano per il titolo dei cruiserweight il 2 maggioDavid Benavidez affronterà Gilberto “Zurdo” Ramírez per il titolo dei cruiserweight, in una sfida che mette al centro una nuova fase della carriera... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Alla scoperta del Teatro San Carlo di Napoli; Evento storico a Torino: Roberto Bolle guida il Ballo in Bianco da record mondiale con migliaia di ballerini in piazza San Carlo; Teatro San Carlo: Nessun cartellone ufficiale, a giugno la presentazione della nuova stagione; Intesa San Carlo: plebiscito per Messina e dividendo da 6,5 miliardi. Bacoli verso Capitale Italiana della Cultura 2028: sostegno del San Carlo e di Cappella Sansevero«È un grande onore». Con queste parole il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato con entusiasmo il sostegno ufficiale di due tra le istituzioni culturali più prestigiose del ... ilmattino.it Musica da camera al Teatro San Carlo, domenica 10 maggio h. 18:00 Un appuntamento imperdibile con la grande musica da camera, con i Professori d’Orchestra del Teatro San Carlo. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart Quintetto in la maggiore p - facebook.com facebook