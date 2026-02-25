Corsa Champions Capello avvisa la Juve | Se perdi a Roma è finita

Nella mattinata di oggi, il dibattito sulla volata per l’Europa conta si è infiammato in vista del posticipo domenicale dello Stadio Olimpico. Con sei compagini in lotta per i restanti posti validi per la prossima Champions League, la griglia che va dal Milan secondo all’ Atalanta settima appare quanto mai fluida. In questa congiuntura, l’analisi di un decano come Fabio Capello ridefinisce le gerarchie e le proiezioni stagionali, discostandosi dalle previsioni matematiche di Massimiliano Allegri, che tempo fa aveva indicato in 74 punti la soglia della sicurezza. Secondo l’ex tecnico friulano, la quota finale sarà sensibilmente inferiore proprio a causa dell’altissima densità di scontri diretti che caratterizzerà il rush finale della Serie A. Il bivio dell’Olimpico: Juve all’ultima spiaggia. Il summit calcistico di domenica sera tra Roma e Juventus rappresenta, secondo Capello, uno spartiacque radicalmente asimmetrico per le due contendenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Capello avvisa l’Inter: “Campionato non chiuso: Champions e Coppa Italia a differenza…”Fabio Capello mette in guardia l’Inter, avvertendo che il campionato non è ancora chiuso.

Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta”Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Temi più discussi: Corsa Champions Bonfanti | Il Milan ha un margine importante ma deve stare attento; Pizzi | Lotta Champions? Milan stai attento I rossoneri hanno però un vantaggio col Napoli; Lotta Scudetto Capello | Inter 8 punti sul Milan possono sembrare rassicuranti ma ….

Capello, ex allenatore, ha analizzato la lotta in Serie A per un posto in Champions League.

Fabio Capello ha analizzato un tema importante: Il calcio italiano gioca sotto ritmo, non c'è niente da fare. Quando affrontano d ...

La #Juventus sta tentando di recuperare due pedine fondamentali per la gara con la #Roma di domenica sera, decisiva per la corsa Champions