L’ex calciatore brasiliano ha commentato il momento attuale del Milan, sottolineando che la squadra può ancora qualificarsi per la Champions League e che ha fiducia nell’allenatore. Ha anche parlato di un possibile gol di Leao contro la Juventus, che potrebbe riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Riguardo alla recente sconfitta con l’Udinese, ha detto che si è trattata di una prestazione deludente, ma nulla di insolito per la stagione in corso.

Fiducia nel Milan. Nonostante la sconfitta contro l’Udinese e un vantaggio rispetto alle inseguitrici che si è ridotto, Serginho è convinto che il Milan chiuderà tra le prime quattro e centrerà la qualificazione alla Champions. Le parole del Concorde sono musica per le orecchie del popolo rossonero che sabato ha fischiato Leao e tutta la squadra. Domenica a Verona e sette giorni dopo nel big match con la Juventus il finale sarà diverso e il brasiliano è convinto che la formazione di Allegri tornerà a mostrare le sue potenzialità. Serginho, cosa è successo secondo lei sabato al Milan? "Niente di così strano e anomalo. In questa stagione la squadra ha fatto molto bene contro le grandi, ma ha sofferto parecchio contro le medio piccole.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serginho: "Milan da Champions, mi fido di Allegri. Leao? Un gol alla Juve per riaccendere l'amore"

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