Caos viabilità e commercio in ginocchio

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La viabilità cittadina attraversa un periodo di grande confusione, con molte strade intasate e negozi che segnalano cali nelle vendite. La presenza di cantieri e lavori in corso rende difficile spostarsi, mentre alcune opere di infrastruttura, come la Pedemontana, sono ancora in fase di realizzazione e suscitano preoccupazioni tra residenti e commercianti. La situazione attuale rischia di compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Più che le grandi opere che incombono sul futuro, in città è il presente a creare inquietudine. Pedemontana fa paura perché promette di cambiare il territorio, ma resta ancora lontana. I microcantieri della metrotranvia, invece, sono qui: piccoli interventi nati per essere rapidi e poco invasivi, diventati una presenza costante che spezza la continuità delle strade e delle abitudini. La loro impronta attraversa tutta la città, dal confine con Nova fino a via Mazzini, oltre l’ospedale Pio XI. Il punto più delicato è corso Milano, una delle vie simbolo del commercio locale: transenne, scavi e reti metalliche hanno ridotto l’attrattività, complicato l’accesso ai negozi e messo in difficoltà attività che già faticano a resistere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caos viabilit224 e commercio in ginocchio
© Ilgiorno.it - Caos viabilità e commercio in ginocchio
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Catania, scalo in ginocchio: il caos viabilità rischia i voli?? Cosa sapere I sindacati segnalano il blocco della viabilità a Fontanarossa in vista dell'estate.

Caos Pasquetta nel Lazio: blocco a Filettino e A1 in ginocchioIl traffico regionale del 6 aprile 2026, verso le ore 19:10, registra forti rallentamenti in diverse arterie del Lazio a causa dei rientri legati...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caos viabilità e commercio in ginocchio; Ianeselli nel Pd? Cade la maschera, Moranduzzo: Trento paga un sindaco distratto dal suo futuro, ma il commercio è in difficoltà e la viabilità nel caos; Brt, parcheggi e lavori infiniti: tra cantieri e caos politica e imprese alzano la voce; Al Monumentale esplode il caos parcheggi: Non si trova più un posto.

caos viabilità e commercioCaos viabilità e commercio in ginocchioPiù che le grandi opere che incombono sul futuro, in città è il presente a creare inquietudine. Pedemontana fa ... ilgiorno.it

Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: Problema di pubblica sicurezzaPavia, 8 aprile 2026 – Presidio di protesta questa mattina al parcheggio Campeggi del policlinico San Matteo organizzato da UilFp, Uil pensionati e Uil Confederale Pavia. La mobilitazione, ... ilgiorno.it

Digita per trovare news e video correlati.