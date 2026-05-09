La viabilità cittadina attraversa un periodo di grande confusione, con molte strade intasate e negozi che segnalano cali nelle vendite. La presenza di cantieri e lavori in corso rende difficile spostarsi, mentre alcune opere di infrastruttura, come la Pedemontana, sono ancora in fase di realizzazione e suscitano preoccupazioni tra residenti e commercianti. La situazione attuale rischia di compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Più che le grandi opere che incombono sul futuro, in città è il presente a creare inquietudine. Pedemontana fa paura perché promette di cambiare il territorio, ma resta ancora lontana. I microcantieri della metrotranvia, invece, sono qui: piccoli interventi nati per essere rapidi e poco invasivi, diventati una presenza costante che spezza la continuità delle strade e delle abitudini. La loro impronta attraversa tutta la città, dal confine con Nova fino a via Mazzini, oltre l’ospedale Pio XI. Il punto più delicato è corso Milano, una delle vie simbolo del commercio locale: transenne, scavi e reti metalliche hanno ridotto l’attrattività, complicato l’accesso ai negozi e messo in difficoltà attività che già faticano a resistere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos viabilità e commercio in ginocchio

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