Catania scalo in ginocchio | il caos viabilità rischia i voli

A Catania, l’aeroporto di Fontanarossa sta affrontando gravi problemi di viabilità con le strade principali bloccate. I sindacati segnalano che il traffico intenso potrebbe compromettere la regolarità dei voli e dei servizi aeroportuali nelle prossime settimane, mentre le autorità cercano soluzioni per ripristinare la circolazione. La situazione di congestione ha creato preoccupazioni tra operatori e passeggeri in vista della stagione estiva.

?? Cosa sapere I sindacati segnalano il blocco della viabilità a Fontanarossa in vista dell'estate. Il congestionamento stradale rischia di paralizzare i voli e i servizi aeroportuali. Edoardo Pagliaro di Filt-Cgil, Mauro Torrisi di Fit-Cisl, Antonio Oranges di Uil Trasporti e Agatino Minutola di Ugl Trasporto Aereo segnalano un blocco della circolazione a Fontanarossa che rischia di paralizzare l'aeroporto di Catania con l'arrivo dell'estate. La comunicazione ufficiale è stata inviata al si .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, scalo in ginocchio: il caos viabilità rischia i voli Notizie correlate Caos viabilità all’aeroporto di Catania: il Pd chiede chiarezzaLa Federazione provinciale del Partito democratico di Catania esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo davanti all’area partenze... Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente, voli bloccati: ecco tutte le cancellazioni